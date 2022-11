Pinóquio de Guillermo del Toro

O realizador vencedor do Oscar Guillermo del Toro ("A Forma da Água", "O Labirinto do Fauno"), e a lenda do stop-motion Mark Gustafson, reimaginam o conto clássico de Carlo Collodi do menino de madeira, numa aventura encantada que transcende mundos e revela o poder do amor.

