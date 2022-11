Prémios do LEEFEST para "Poeta" e Regresso ao Pó"

"Poeta", do cazaque Darezhan Omirbayev venceu a 16.ª edição do LEFFEST, de acordo com a decisão anunciada esta noite na cerimónia de encerramento que teve lugar no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.







O júri presidido pelo cineasta Olivier Assayas e composto pelos realizadores Julie Dash e Lorenzo Vigas, pela actriz Joana Ribeiro, e pelo escritor Dana Vachon, atribuiu os seguintes prémios.





Prémio Melhor Filme LEFFEST

POETA, de Darezhan Omirbayev



Prémio do Júri, João Bénard da Costa

REGRESSO AO PÓ, de Li Ruijun



Prémio Especial do Júri - Melhor Realizador

Clément Cogitore



Prémio Especial do Júri - Revelação

EL AGUA, Elena López Riera



O filme POETA, de Darezhan Omirbayev, Melhor Filme LEFFEST, será de novo exibido no domingo, 20 de Novembro, às 21h30, no Cinema Medeia Nimas, em Lisboa, e o filme REGRESSO AO PÓ, de Li Ruijun, Prémio do Júri João Bénard da Costa, será exibido domingo, 20 de Novembro, às 15h, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.





O LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival 2022 teve início a 10 de novembro e decorreu em vários locais das duas localidades.