Primavera ucraniana no Cinemax

Um ciclo de curtas ucranianas integra o alinhamento do Cinemax durante as próximas semanas, numa homenagem ao povo e à cultura do país, em parceria com o Festival Beast.

Nos próximos programas, o Cinemax vai mostrar uma seleção de quatro curtas-metragens ucranianas que permitem conhecer melhor um país destroçado pela guerra. Simbolicamente, este ciclo em parceria com o BEAST - International Film Festival, começa um mês após o início da invasão.

Esta programção associa a RTP através do CINEMAX ao BEAST IFF e a três festivais de cinema de Kiev, no desenvolvimento e financiamento de uma residência artística que pretende acolher dois jovens cineastas ucranianos em Portugal, no decorrer de 2022.

As quatro curtas-metragens podem ser vistas na RTP2, sempre em estreia quinta-feira, 24h00, nos dias 24 e 31 de março, 7 e 14 de abril, ou em reposição nas madrugadas de domingo para segunda-feira, 01h00, nos dias 27 março, 3, 10 e 17 abril.

O RIO PERTO / THE CLOSE RIVER

Realização: Marta Hryniuk | Ucrânia, Polónia | 2020 | 28 min. ESTREIA quinta-feira 24 março











Filmado ao longo de três semanas, em vários locais do oeste da Ucrânia, "O Rio Perto" é uma investigação poética de uma região com múltiplas temporalidades sobrepostas de colonização e exploração. O filme traça fronteiras mutáveis e marcadores de poder, explorando como as histórias de coexistência, violência e resistência são esculpidas na paisagem e na cultura da região e, em última análise, como moldam os modos de vida contemporâneos.







HALTEROFILISTA / WEIGHTLIFTER

Realização: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk | Ucrânia, Polónia | 2018 | 30 min. ESTREIA quinta-feira 31 março











À primeira vista, esta é a história sobre o verdadeiro preço da vitória.







LILÁS / LILAC

Realização: Kateryna Gornostai | Ucrânia | 2017 | 30 min.

ESTREIA quinta-feira 7 abril











Maio, os lilases desabrocham em Kyiv. Cinco amigos e álcool do supermercado mais próximo. Tens de ser corajoso para enfrentar os teus medos, mas é necessária ainda mais bravura para o contar a quem te é próximo. À procura de lilases para comer e dar boa sorte.







INDISPONÍVEL / UNAVAILABLE



Realização: Nikon Romanchenko | Ucrânia | 2018 | 28 min.

ESTREIA quinta-feira 14 abril





Lyuba trabalha numa fábrica de doces. O filho está no território da guerra e não há contacto com ele. Lyuba parte em busca dele por território desconhecido. SOBRE O BEAST - INTERNACIONAL FILM FESTIVAL A 5ª edição do Festival Internacional de Cinema BEAST terá lugar em Setembro de 2022. O Festival Internacional de Cinema BEAST destina-se principalmente a filmes que têm como pano de fundo a Europa de Leste. Enquanto explora os Balcãs, os países Bálticos e pós-comunistas, o festival contextualiza o seu trabalho no contexto de debates diferenciados sobre a estética cinematográfica, sócio-política e tópicos teóricos cinematográficos.

Foi considerado por algumas das principais publicações nacionais como "o mais interessante festival de cinema emergente em Portugal", e procura afirmar a cidade do Porto como um importante centro internacional para o cinema da Europa de Leste.







A RESIDÊNCIA ARTÍSTICA



Enquanto tenta encontrar formas significativas de apoiar as pessoas da região nestes tempos difíceis, o BEAST IFF está a planear uma residência artística para artistas audiovisuais ucranianos no Porto, Portugal.







A residência é o resultado de parcerias com instituições portuguesas, incluindo a RTP através do CINEMAX CURTAS, e festivais de cinema activos na Ucrânia - Molodist Film Festival, Kyiv Short Film Festival e DOCUDAYS Film Festival.







Com o objectivo de apoiar a participação de pelo menos duas pessoas, a residência será aberta no decorrer de 2022 convidando realizadores, programadores de cinema e críticos de cinema a candidatarem-se a uma residência dedicada ao audiovisual a decorrer durante a 5ª edição da BEAST IFF, a decorrer entre 19 e 25 setembro de 2022.



Tiago Alves actualizado às 11:36 - 24 março '22 publicado 10:54 - 24 março '22 por