Ryuichi Sakamoto - o círculo completo

Entusiasmada com as possibilidades da música electrónica, formou a Yellow Magic Orchestra com os músicos de estúdio Haruomi Hosono e Yukihiro Takahashi, em 1978. A utilização pioneira de uma vasta gama de instrumentos electrónicos trouxe-lhes sucesso tanto a nível nacional como mundial.





Lançou-se nas bandas sonoras para filmes com "Feliz Natal Sr. Lawrence", de 1983, onde também apareceu no papel do comandante de um campo de prisioneiros de guerra, ao lado de David Bowie.