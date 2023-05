Saint Omer

A jovem romancista Rama (Kayije Kagame) assiste ao julgamento de Laurence Coly (Guslagie Malanda), uma jovem acusada de matar sua filha de 15 meses ao abandoná-la à maré alta numa praia no norte da França. Mas, à medida que o julgamento avança, as palavras da acusada e os depoimentos das testemunhas abalarão as convicções de Rama e questionarão o nosso próprio julgamento. Filme premiado com o Grande Prémio do Júri e o Prémio Luigi De Laurentiis para melhor primeira obra no Festival de Veneza.

