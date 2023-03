Da New Line Cinema chega “Shazam! Fúria dos Deuses", que dá continuidade à história do adolescente Billy Batson que, assim que diz a palavra mágica “SHAZAM!”, transforma-se no seu alter-ego de Super Herói adulto, Shazam. Dotados com poderes dos Deuses, Billy Batson e a sua família adotiva ainda estão a aprender a gerir a vida adolescente com o alter-ego adulto de um Super-Herói. Quando as filhas de Atlas, um trio vingativo de antigos Deuses, chegam à Terra em busca da magia que lhes foi roubada, Billy aka Shazam! - e a sua família são obrigados a travar uma batalha para protegerem os seus superpoderes, as suas vidas e o destino do mundo.

