Surto de COVID trava "The Batman" na China

O #2 do fim de semana em termos mundiais foi "Uncharted" com 27 milhões de dólares em receita bruta de bilheteira. A maior contribuição individual veio da China com $10,4M, graças a uma estreia à segunda-feira. O valor do fim-de-semana tradicional de três dias foi de apenas 4 milhões.





O cinco maiores mercados para a adaptação ao cinema do popular videojogo são o Reino Unido ($30,6M), França ($17,8M), Alemanha ($12,2M), Austrália ($12M) e Espanha ($12M).



Entretanto, começam a dar sinal de vida os filmes de animação para a Páscoa. "Os Mauzões", produção conjunta da Universal e da Dreamworks, estreou em 25 países com um total de $8,5M. A maior fatia coube à Espanha com 1,7 milhões de dólares, suficiente para tirar "The Batman" da liderança do box office espanhol.



O cinco maiores mercados para a adaptação ao cinema do popular videojogo são o Reino Unido ($30,6M), França ($17,8M), Alemanha ($12,2M), Austrália ($12M) e Espanha ($12M).



Entretanto, começam a dar sinal de vida os filmes de animação para a Páscoa. "Os Mauzões", produção conjunta da Universal e da Dreamworks, estreou em 25 países com um total de $8,5M. A maior fatia coube à Espanha com 1,7 milhões de dólares, suficiente para tirar "The Batman" da liderança do box office espanhol.