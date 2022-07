"Thor: Amor e Trovão" perde liderança nas salas portuguesas

Em terceiro fim de semana, "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" voltou a ocupar o topo da lista de filmes mais vistos nos cinemas portugueses com 48 530 espectadores, de acordo com os dados divulgados pelo ICA.



Com uma quebra de 50% em relação ao fim de semana de estreia, "Thor Amor e Trovão" ficou ligeiramente atrás, com 42 850 espectadores. No entanto, as sessões em IMAX com bilhetes mais caros, terão ajudado a manter o filme da Marvel como o #1 em receita.



Com oito fins de semana nas salas, "Top Gun: Maverick" ainda foi terceiro com 15 507 bilhetes vendidos, diante da melhor estreia, a comédia de ação portuguesa "2 Duros de Roer" que não passou dos 9 395 espectadores com uma média por sessão inferior ao trio da frente.



A cair com maior velocidade está "Mundo Jurássico Domínio" que aparece como o quinto filme mais visto com 6 171 espectadores.



Ao todo, de quinta a domingo, foram vendidos 144 479 bilhetes de cinema nas salas nacionais.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Thor: Amor e Trovão NOS Audiovisuais € 263 3917 -50,2 1 446 € 1 066 491 2 2 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo € 262 139 -16,2 1 478 € 1 404 709 3 3 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais € 91 600 -8 755 € 3 705 038 8 4 2 Duros de Roer Pris Audiovisuais € 54 058 - 629 € 54 058 1 5 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo € 35 520 -25,7 408 € 1 327 815 6 6 Elvis Cinemundo € 29 188 -18,1 305 € 312 466 4 7 The Gray Man - O Agente Oculto NOS Audiovisuais € 28 324 - 460 € 28 324 1 8 Buzz Lightyear NOS Audiovisuais € 21 310 -7,2 377 € 498 220 5 9 O Telefone Negro Cinemundo € 19 270 -23 201 € 215 168 4 10 Alcarràs Alambique € 4 381 - 78 € 4 381 1





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo 48 530 -15,6 1 478 259 623 3 2 Thor: Amor e Trovão NOS Audiovisuais 42 850 -49,3 1 446 170 633 2 3 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 15 507 -7,8 755 581 186 8 4 2 Duros de Roer Pris Audiovisuais 9 395 - 629 9 395 1 5 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo 6 171 -24,9 408 221 637 6 6 Elvis Cinemundo 5 077 -17,8 305 53 434 4 7 The Gray Man - O Agente Oculto NOS Audiovisuais 4 900 - 460 4 900 1 8 Buzz Lightyear NOS Audiovisuais 4 025 -7,0 377 91 472 5 9 O Telefone Negro Cinemundo 3 343 -23,2 201 38 034 4 10 Alcarràs Alambique 785 - 78 785 1









Dados: ICA