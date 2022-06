"Top Gun" continua #1 perante o falhanço de "Buzz Lightyear"

"Top Gun: Maverick" foi o filme mais visto nas salas portuguesas pelo quarto fim de semana consecutivo. Os 61 425 espectadores entre quinta e domingo lançam a aventura com Tom Cruise para um total de 419 086 bilhetes vendidos.



O segundo título mais popular voltou a ser "Mundo Jurássico: Domínio", visto por 46 450 pessoas.



Em estreia, "Buzz Lightyear" ocupou o terceiro lugar da tabela com 33 104 espectadores, um resultado que não entra sequer nas 12 maiores aberturas pós COVID. A animação da Pixar desiludiu, por cá como no resto do mundo, com um início fraco que talvez faça a Disney repensar a estratégia de valorização do streaming em detrimento das salas de cinema.



De resto, mesmo com a concorrência do Rock in Rio, em Lisboa, este foi o melhor fim de semana de 2022 e o terceiro com mais espectadores nos cinemas desde o início da pandemia. Nos quatro dias - lembrando que quinta-feira foi feriado nacional - foram vendidos 171 662 bilhetes.









BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 384 124 6,1 1415 2 710 585 4 2 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo 278 922 -24,3 1144 782 727 2 3 Buzz Lightyear NOS Audiovisuais 180 275 - 1281 185 752 1 4 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais 45 234 10,3 442 1 893 991 7 5 Operação Secreta NOS Audiovisuais 18 295 -1,1 228 47 776 2 6 Marmaduke Big Picture 15 428 3,9 212 69 971 3 7 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais 14 511 18,5 156 1 097 078 12 8 Os Mauzões Cinemundo 13 646 21,9 140 571 841 10 9 A Cidade Perdida NOS Audiovisuais 8 004 60,0 69 701 396 10 10 Jujutsu Kaisen 0 Big Picture 6 801 -41,0 127 219 678 5





ESPECTADORES



Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 61 425 0,5 1415 419 086 4 2 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo 46 450 -19,4 1144 125 819 2 4 Buzz Lightyear NOS Audiovisuais 32 224 - 1281 33 104 1 3 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais 7 912 12,1 442 308 348 7 5 Operação Secreta NOS Audiovisuais 3 125 -1,7 228 8 253 2 6 Marmaduke Big Picture 2 950 4,6 212 13 600 3 7 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais 2 729 19,4 156 207 249 12 9 Os Mauzões Cinemundo 2 570 21,9 140 109 596 10 8 A Cidade Perdida NOS Audiovisuais 1 423 62,1 69 122 132 10 10 Jujutsu Kaisen 0 Big Picture 1 186 -40,7 127 38 212 5





Dados: ICA