Velocidade Furiosa X

O décimo filme da saga "Velocidade Furiosa", dá início aos últimos capítulos de um dos franchises mais populares a nível global da história do cinema, que entra agora na sua terceira década e continua a dar cartas com o elenco que todos conhecemos. Ao longo de várias missões com probabilidades ínfimas de sucesso, Dom Toretto (Vin Diesel) e a sua família, foram mais espertos, mais corajosos e mais velozes do que os adversários que encontraram no caminho. Agora, eles confrontam o rival mais letal com que já se cruzaram: uma aterradora ameaça que emerge das sombras do passado, movida pela fome de vingança e determinada a romper com esta família e destruir tudo e todos os que Dom ama, para sempre. Em Velocidade Furiosa 5, de 2011, Dom e a sua equipa neutralizaram o nefasto e poderoso traficante de droga brasileiro, Hernan Reyes (o icónico vilão interpretado por Joaquim de Almeida), e delapidaram o seu império no Rio de Janeiro. O que eles não sabiam, é que o filho de Reyes, Dante (Jason Momoa), assistiu a tudo, e passou os últimos 12 anos a desenhar um plano que faria Dom pagar o maior dos preços. O plano de Dante irá atingir a família de Dom desde Los Angeles às catacumbas de Roma, desde o Brasil a Londres e de Portugal à Antártida. Novas alianças serão formadas e antigos inimigos ressurgirão. Mas tudo muda quando Dom descobre que o seu filho de 8 anos é o alvo final da vingança de Dante.

