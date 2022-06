“Vieirarpad” parte da correspondência do casal Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes, entre 1932 e 1961. As cartas e a intimidade da palavra são o pretexto para a exploração de uma visualidade íntima, onde a memória do século XX, século de exílios, se articula com a obra plástica de Vieira e Arpad, com elementos iconográficos das suas vidas e arquivos audiovisuais de épocas e geografias distintas, além de vários depoimentos relevantes. A partir de Escrita íntima, edição de correspondência entre o casal Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes organizada pela Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva.

