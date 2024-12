BdP revê em alta previsões de crescimento para 1,7% em 2024 e 2,2% em 2025

Apesar desta revisão em alta, face aos 1,6% e 2,1% estimados no Boletim de outubro, o valor para este ano continua abaixo do estimado pelo Governo no Orçamento do Estado, que é um crescimento de 1,8%. Já para 2025, fica acima do projetado pelas Finanças, que estimam 2,1%.

O banco central estima agora que a economia portuguesa vai crescer 1,7% este ano, 2,2% em 2025 e 2026, e 1,7% em 2027, "mantendo a trajetória de convergência com a área do euro".

A revisão do crescimento reflete "sobretudo a maior expansão orçamental, associada à inclusão de novas medidas fiscais e de aumento da despesa pública, assim como à recalendarização das despesas no âmbito do PRR", indica a instituição liderada por Mário Centeno.

"O maior crescimento da atividade está sustentado sobretudo na procura interna", explica o BdP, sendo que "o crescimento em 2024 é sustentado sobretudo pelo consumo privado".

Já em 2025 e 2026 o crescimento económico "reflete a melhoria das condições financeiras e a aceleração da procura externa, mas também a orientação expansionista e pró-cíclica da política orçamental".

Segundo as projeções do banco central, a inflação reduz-se para 2,6% em 2024 e 2,1% em 2025, estabilizando em 2% nos dois anos seguintes.