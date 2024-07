Cooperação económica domina visita de Montenegro a Angola

Ideia deixada hoje, no terceiro e último dia da visita de Estado a Angola onde o primeiro-ministro voltou a insistir na importância das relações económicas entre os dois países.Em Benguela, o chefe do Governo visitou várias zonas industriais e logísticas que são apostas claras de investimento português em Angola, com Luis Montenegro a defender também mais investimento angolano em território português.



Reportagem do enviado especial a Angola, João Alexandre.



Montenegro despede-se hoje de Angola com voo previsto para logo à noite rumo a Lisboa.