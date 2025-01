Excedente orçamental de 2024 foi de 354 milhões de euros

São menos 7 milhões do que no ano anterior. Este emagrecimento do excedente deve-se a um aumento da despesa em mais de 9 por cento.

Em comparação, a receita do Estado só cresceu cerca de 2 e meio porcento.



Só o IRC, o imposto cobrado às empresas, disparou mais de 17%, o que ajudou a equilibrar as contas.



Os dados da Direção-Geral do Orçamento que acabam de ser divulgados, dizem respeito à contabilidade pública.



O saldo orçamental é apurado pelo Instituto Nacional de Estatística e é o que conta para a comparação internacional.