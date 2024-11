Ministro da Economia admite extinção da Portugal Ventures

"Tenho estado a abordar a questão com a atual administração do Banco Português de Fomento e com outros membros do Governo, qual é o sentido de o Estado investir em participações de capital e especificamente, nomeadamente, no capital semente ou áreas de muito `expertise`?", afirmou Pedro Reis, que está a ser ouvido esta tarde na Assembleia da República, no âmbito da discussão, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2025.

O governante respondia a questões do deputado Carlos Guimarães Pinto, da IL, sobre se admite a extinção da Portugal Ventures, sociedade pública gestora de fundos de capital de risco, incluída no Banco Português de Fomento, vocacionada para apoiar o desenvolvimento de projetos inovadores e competitivos.

"Acho que é um dos cenários que tem de se colocar, sinceramente", respondeu Pedro Reis.

O ministro da Economia defendeu uma reflexão "exigente, fria, racional e objetiva" e apontou que, se se concluir que não faz sentido o Estado investir em participações de capital, deve-se pensar no que "melhor protege o interesse público e aconselhar a venda".

A Portugal Ventures foi criada em 2012 e, segundo uma análise do jornal Negócios publicada em junho, a sociedade de capital de risco acumulou perdas de 123,7 milhões de euros desde a sua fundação.