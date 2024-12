Forças islâmicas da Síria dizem que objetivo da ofensiva é derrubar Al Assad

"Quando falamos de objetivos, o objetivo da revolução é derrubar este regime. Temos o direito de utilizar todos os meios necessários para atingir este objetivo", declarou Abu Mohammed al-Jolani à CNN.

A entrevista à cadeia de televisão norte-americana vai ser transmitida hoje.

No terreno, as forças dos grupos extremistas islâmicos na Síria avançaram em direção a Homs e estão a cinco quilómetros da terceira cidade do país, depois de terem tomado o controlo da cidade de Hama, na quinta-feira.

As informações sobre as movimentações no terreno foram obtidas pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), uma organização não-governamental com sede em Londres e que dispõem de uma vasta rede de contactos na Síria.

Nas últimas horas, os rebeldes liderados pelos extremistas islâmicos do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) "entraram nas cidades de Rastan e Talbisseh", situadas na província de Homs, na ausência total das forças do regime, acrescentou o OSDH.