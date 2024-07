Hamas anuncia morte do líder em Teerão

"O irmão líder, mártir combatente Ismail Haniyeh, líder do movimento, morreu em resultado de um ataque traiçeiro sionista na residência em Teerão, depois de participar na cerimónia de posse do novo presidente iraniano", confirmou o Hamas em comunicado.

O anúncio da morte de Haniyeh foi feito pelos Guardas da Revolução iranianos na televisão estatal do país.

A declaração dos Guardas da Revolução não avançou qualquer pormenor sobre como Haniyeh foi morto. A televisão estatal iraniana noticiou a morte do líder do Hamas durante a madrugada.



Até agora, o homicídio não foi reivindicado, mas vários comentadores da televisão estatal iraniana acusaram de imediato Israel, que prometeu matar Haniyeh e outros líderes do Hamas, na sequência do ataque do grupo islamita a 7 de outubro em território israelita e no qual morreram 1.200 pessoas e cerca de 250 foram feitos reféns.