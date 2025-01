Homem que morreu no Tesla em Las Vegas foi baleado na cabeça antes da explosão

O xerife do condado de Clark, Kevin McMahill, explicou em conferência de imprensa que foi encontrada uma arma aos pés do homem identificado como Matthew Livelsberger. As autoridades acreditam que o disparo foi autoinfligido.

As motivações do suspeito da explosão continuam a ser desconhecidas nesta altura, frisou Spencer Evans, agente do FBI, durante uma conferência de imprensa.

"Não temos informações que nos permitam dizer com certeza ou sugerir que isto foi motivado por uma ideologia particular", sublinhou ainda.

Livelsberger serviu nos Boinas Verdes [Green Berets, em inglês], forças especiais altamente treinadas que trabalham para combater o terrorismo no estrangeiro e treinar parceiros de outros países, detalhou o Exército norte-americano em comunicado.

Este militar serviu no Exército desde 2006, subindo na hierarquia com uma longa carreira em missões no estrangeiro, destacando-se duas vezes no Afeganistão e servindo na Ucrânia, Tajiquistão, Geórgia e Congo, ainda segundo a mesma fonte.

Foi condecorado com duas Estrelas de Bronze, incluindo uma com bravura, por coragem sob fogo, um distintivo de infantaria de combate e uma Medalha de Louvor do Exército com bravura. Livelsberger estava de licença aprovada quando morreu, de acordo com o a força militar.

O FBI (polícia federal) tinha referido hoje, numa publicação na rede social X, que estava a "realizar diligências policiais" numa casa em Colorado Springs, relacionadas com a explosão de quarta-feira, mas não forneceu outros detalhes.

O veículo estava carregado com botijas de gás e de combustível para campismo e morteiros pirotécnicos de alto calibre, segundo a polícia de Las Vegas.

O incidente ocorreu horas depois de Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 anos, ter atropelado uma multidão no famoso bairro francês de Nova Orleães, no início do dia de Ano Novo, matando pelo menos 15 pessoas antes de ser morto a tiro pela polícia. Este incidente está a ser investigado como um ataque terrorista.

O FBI realçou hoje que acredita que Jabbar agiu sozinho, invertendo a sua posição do dia anterior de que provavelmente trabalhou com outras pessoas.

Tanto Livelsberger como Jabbar passaram algum tempo na base anteriormente conhecida como Fort Bragg, uma enorme base do Exército na Carolina do Norte que alberga várias unidades de operações especiais do Exército.

No entanto, um dos funcionários que falou com a agência Associated Press (AP) disse que não há sobreposição nas suas atribuições na base, agora chamada Fort Liberty.

Chris Raia, vice-diretor assistente do FBI, garantiu hoje que as autoridades não encontraram "nenhuma ligação definitiva" entre o ataque em Nova Orleães e a explosão do camião em Las Vegas.

Sete pessoas nas proximidades sofreram ferimentos ligeiros quando o camião Tesla explodiu.

O Cybertruck foi alugado no Colorado através da plataforma Turo (um sistema de aluguer entre privados semelhante à plataforma de alojamento local Airbnb), tal como a carrinha utilizada no atropelamento de Nova Orleães, ocorrido na noite de Ano Novo, confirmou a empresa em comunicado.

As autoridades sabem quem alugou o camião com a aplicação Turo no Colorado, frisou Kevin McMahill, o xerife eleito do condado de Clark, que inclui Las Vegas, na quarta-feira, sem divulgar a identidade da pessoa, no entanto.