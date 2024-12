Israel garante que incursão nos Montes Golã é "limitada e temporária"

Danny Danon garantiu, numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU realizada à porta fechada, que Israel "não intervirá no conflito entre os rebeldes na Síria", de acordo com uma mensagem publicada na rede social X.

O diplomata disse que a incursão foi lançada depois de, no sábado, "grupos armados terem entrado" na "zona tampão" entre Israel e a Síria, atacado uma missão de observadores da ONU e assumido o controlo de vários postos avançados da missão.

Os grupos armados "colocaram seriamente em perigo a segurança do pessoal da ONU", pelo que as forças armadas "ajudaram as tropas da ONU a repelir o ataque", disse.

O diplomata anexou uma carta dirigida à presidente do Conselho, a embaixadora norte-americana Linda Thomas-Greenfield, com uma cópia para o secretário-geral da ONU, António Guterres. Na missiva, indicou que as forças israelitas estão posicionadas em pontos com necessidades defensivas.

Horas antes, Guterres defendeu que a incursão do exército israelita na zona desmilitarizada dos Montes Golã sírios viola o acordo territorial entre ambos os países, datado de 1974.

"Acreditamos que isto será uma violação do acordo de 1974, e os acordos não devem ser violados", indicou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, numa conferência de imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque.

O exército israelita confirmou que tomou a parte síria do Monte Hermon, dentro da zona desmilitarizada, após a queda do regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, e a tomada de Damasco pelos rebeldes islâmicos sírios.

Israel conquistou parte dos Montes Golã à Síria durante a guerra israelo-árabe de 1967, antes de anexar este território em 1981, ato que não é reconhecido pela ONU.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, garantiu que não tem intenção de interferir nos assuntos internos do país vizinho e pediu aos habitantes de cinco cidades sírias localizadas na zona desmilitarizada que permaneçam em casa.