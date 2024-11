Funcionários da ASAE iniciam greves parciais

Os funcionários da Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) iniciam greves parciais, durante dez dias até final do ano, em protesto contra a falta de funcionários e a “asfixia financeira” da organização.

“Nos dias 19, 21, 26 e 28 de novembro, 3, 5, 10, 12, 17 e 19 de dezembro, existirão greves parciais na ASAE, em que pelo menos uma das suas unidades orgânicas estará em greve”, refere o pré-aviso de greve da Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASF-ASAE).



Segundo a associação sindical, verificou-se uma "diminuição drástica do número de trabalhadores" na ASAE, que passou de 595 em 2006, para 470, dos quais 220 são inspetores.



Entre as razões elencadas para a greve estão a não atribuição de um suplemento equiparado ao “subsídio de missão”, uma atitude que os funcionários da instituição classificam como "total falta de reconhecimento deste governo pela condição policial da ASAE", e a ausência de resposta às revindicações apresentadas na reunião de setembro com o Governo.