Mercúrio retrógrado. O que diz a ciência sobre o período em que "parece que o planeta anda para trás"

Foto: Science Photo Library via AFP

Mercúrio está retrógrado praticamente durante todo este mês de agosto.



O fenómeno acontece pelo menos entre duas e três vezes por ano e é muito falado nas redes sociais e na Astrologia como um período de acontecimentos negativos e pouco favorável para dar passos importantes no trabalho ou na vida amorosa. Mas do ponto de vista da Astronomia, o movimento, observável da Terra, é apenas uma ilusão ótica, explica à Antena 1 o comunicador de Ciência Miguel Gonçalves.



Os planetas giram à volta do Sol a diferentes velocidades, diz. "Há alturas em que parece que Mercúrio se aproxima da Terra. Parece que estão os dois mesmo alinhados. Depois, Mercúrio, porque gira mais rapidamente, passa à frente da Terra, parece que se afasta do nosso planeta. Parece que pára e quando passa à frente da Terra, no céu, este movimento de Mercúrio passa também no sentido contrário - retrógrado".



O astrónomo propõe olhar para o fenómeno como algo positivo. "Podemos aproveitar o Mercúrio retrógrado para pensar na genialidade dos cientistas que ajudaram a construir um modelo heliocêntrico do Sistema Solar e que nos ajuda a explicar efetivamente o que é o Mercúrio retrógrado".