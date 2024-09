RTP teve acesso a imagens que mostram momento do acidente com helicóptero no Douro

O vídeo, ao que tudo indica, de uma câmara de vigilância nas margens do rio Douro, mostra o momento em que o helicóptero embate nas águas do rio.

A queda é abrupta. Avaliando pelas imagens, o helicóptero parece não embater em nenhum obstáculo antes da queda.



E ao que tudo indica, as imagens parecem corroborar as primeiras declarações do piloto, ontem relatadas em exclusivo à RTP pelo homem que o socorreu, quando afirmou que os comandos do helicóptero simplesmente deixaram de obedecer.



A RTP sabe que este é o vídeo que as autoridades estão a usar para as investigações.