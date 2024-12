Trabalhadores da saúde estão em greve

A paralisação dos trabalhadores em funções em estabelecimentos de saúde decorre entre as 00h00 e as 24h00 desta sexta-feira, estando assegurados os serviços mínimos.



Além da carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar, estão por negociar as dos técnicos auxiliares de saúde, técnicos superiores de saúde na área da psicologia, na área da nutrição, na área da farmácia, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.



Os trabalhadores da saúde exigem a abertura dos processos negociais, melhores condições de trabalho, a dignificação e valorização das carreiras, a contratação de mais funcionários para as várias carreiras do setor e em defesa do SNS.



Os trabalhadores da saúde protestaram em 8 de novembro em frente ao Ministério da Saúde para reclamar a valorização das carreiras e a contratação de trabalhadores para todos os setores da saúde.