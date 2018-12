Governo aposta na neutralidade carbónica em 2050

A meta é ambiciosa e vai contar com o contributo do aumento dos automóveis elétricos e a aposta nas energias renováveis. A maior parte da verba terá origem no sector privado.



O ministro do Ambiente apresentou esta terça-feira um roteiro que tem como grande objetivo reduzir as emissões de gases poluentes.



Estas intenções governamentais surgem numa altura em que são discutidas medidas de proteção ambiental na COP24, organizada pelas Nações Unidas na Polónia.