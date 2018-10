PSP desaconselha circulação automóvel na Madeira

Lusa12 Out, 2018, 17:59 / atualizado em 12 Out, 2018, 17:59 | Ambiente

Na nota divulgada, o Comando Regional da Madeira da PSP também insta que seja "dada especial atenção à condução em condições climatéricas adversas, moderando a velocidade em função não só da sinalização existente como também da visibilidade e condições da via".

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e a Atmosfera (IPMA), as ilhas da Madeira e Porto Santo vão sentir, a partir de sábado, os efeitos da passagem do furacão Leslie no arquipélago.

Segundo o IPMA, há entre 60 a 80% de as ilhas da Madeira e Porto Santo começarem a sofrer os efeitos do Leslie a partir das 07:00 de sábado em termos de agitação marítima, vento e precipitação.

"Nestas condições prevê-se, a partir da tarde do sábado, vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros por hora, sendo que, nas regiões montanhosas, o vento será forte a muito forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora", explicou o instituto.

De acordo com o IPMA, está ainda previsto um aumento da agitação marítima, bem como precipitação forte, acompanhada de trovoada.