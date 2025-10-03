Logo se vê, ou seja, prognósticos...só no fim do jogo!
Na habitação reside um dos temas mais constantes da campanha eleitoral, mesmo onde não há problemas, como sucede em alguns concelhos do distrito de Beja, mas é moda! E ninguém quer ficar fora jogo! O desenho final do mapa político permanece uma incógnita, e ainda vamos na primeira parte da campanha!
Em Coimbra o PS concorre, pela primeira vez na história, em coligação. E os desentendimentos na escolha dos candidatos em Vila Nova de Poiares, Soure, Condeixa-a-Nova e Montemor-o-Velho, levou à formação de movimentos independentes, mas encabeçados por socialistas. Com o MetroBus a rodar a meio-gás, José Manuel Silva e Ana Abrunhosa trocam argumentos em sentidos diferentes.
Para Fernando Ruas a eleição para um segundo mandato pode afinal não ser um passeio pelo parque…do Fontelo, neste caso. O histórico do PSD que conseguiu uma vitória por quatro mil votos há quatro anos, enfrenta desta vez uma nova realidade política, um PS mais agressivo na campanha, por um lado e por outro, por causa de Hélder Amaral, também histórico do CDS aparecer também como candidato.