Carneiro puxa pelo legado de Costa para lembrar "obra feita" pelo PS
Foto: Tiago Petinga - Lusa
Em campanha pelo Alto Alentejo, José Luís Carneiro defendeu, esta quarta-feira, a importância do PS, mas, sobretudo, do ex-primeiro-ministro, António Costa, para o desenvolvimento de várias infraestruturas do país e deu como exemplo o arranque das obras da barragem do Pisão - um projeto que pretende desenvolver áreas essenciais para a região como o regadio ou o turismo.
A construção da nova infraestrutura que, de acordo com José Luís Carneiro, será um "novo Alqueva", começou a 22 de setembro e tem um custo estimado de 222 milhões de euros. "São 13 mil hectares de nova irrigação", acrescentou.
No mesmo sentido, o líder do PS fala de uma obra de futuro e lamenta a forma como algumas vozes comentam a governação socialista.
"Causa alguma indignação quando nós, nomeadamente nas redes sociais, somos muito vilipendiados, e perguntam o que é que fizemos para o país. E, cá está um exemplo do que foi planeado, do que se encontrou com financiamento europeu e nacional para garantir o cumprir um sonho, uma aspiração com 70 anos", afirmou o secretário-geral do PS, no dia em que visitou três concelhos do distrito de Portalegre.