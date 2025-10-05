Chega quer bastiões em Elvas e Monforte. Em Portalegre já se fala no "Venturazão"

“Acho que este vai ser um bastião do Chega e acho que, sinceramente, vai ser um bastião do Chega durante muitos anos”, antevê Ventura em declarações aos jornalistas.





O candidato à Assembleia Municipal partilha a mesma opinião, e, durante uma curta arruada no concelho do Alto Alentejo, não hesita em declarar, numa alusão a um antigo-primeiro-ministro do PSD, que Elvas pode chamar-se “Venturazão”.





A caravana do Chega seguiu depois para Monforte, outro dos concelhos onde o partido foi o mais votado. E a convicção mantém-se. “Toda a gente diz que vamos ganhar isto [Monforte]”, afirma André Ventura, em conversa com o candidato do partido ao Município, David Romão.





Nas duas localidades,. “Os ciganos tomaram conta desta terra […] Quiseram usar esta terra para se apropriar de benefícios e aterrorizar os que aqui vivem”, refere André Ventura, no final de uma ação de contacto com a população., diz o líder do Chega na despedida do Alentejo.