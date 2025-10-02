Ex-militantes do CDS no Chega? "Nós somos um viveiro de quadros", diz Nuno Melo

"É a única oportunidade que temos antes das eleições", explica Fernando Avelino Silva, candidato centrista à autarquia. Ele veio, os outros também: PS, PSD e Chega montam a barraquinha na feira, embalados pelos hinos de campanha de cada um. Ao fundo ouve-se qualquer coisa como "vamos todos lutar por Mondim de Basto continuar a trabalhar". É uma das canções que apelam ao voto no dia 12 de outubro.





Não é, ainda assim, só por causa da política local que estão cá, também, as televisões. Os jornalistas vêm ouvir Nuno Melo, o líder do CDS-PP que incluiu a feira de Mondim de Basto no roteiro da campanha às autárquicas. O presidente do partido veio apoiar o candidato centrista à câmara, mas não consegue, no percurso, fintar os adversários. Cumprimenta-os de aperto de mão e vai distribuindo "saudações democráticas".

Ninguém fica de fora dos cumprimentos - nem Torcato Moura, que já foi militante do CDS e que agora concorre pelo Chega. A mudança não provoca estranheza em Nuno Melo: "". E estão assim justificadas as trocas nos partidos da direita mais direita.", pergunta uma eleitora de Ermelo. Afinal,