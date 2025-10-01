Hugo Soares desafia José Luís Carneiro a fazer "uma pesquisa e a ver que um T2 custa 2.500 euros de renda" em Lisboa e no Porto
Num dia reservado a iniciativas no Algarve, e na ausência de Luís Montenegro, que está na Dinamarca num Conselho Europeu informal, coube ao secretário-geral do PSD participar nas acções de campanha em Vila Real de Santo António e Tavira.
Mas foi já num comício em Tavira que Hugo Soares puxou do tema da Habitação. Voltou a defender as recentes medidas do Governo, que contemplam o conceito de "renda moderada" fixada em 2.300 euros, que tem motivado várias críticas da oposição. Desta vez, o secretário-geral do PSD deixou o desafio ao líder do PS, José Luís Carneiro: "Se fizer uma pesquisa num site de imobiliário em Lisboa ou no Porto, vai ver que um T2 custa hoje de renda 2.500 euros", sublinhou.
Hugo Soares manifestou também apoio ao candidato do PSD à Câmara Municipal de Tavira, Dinis Faísca. Num concelho onde o partido perdeu para o PS por pouco mais de 100 votos, nas últimas eleições autárquicas, em 2021, o dirigente social-democrata pediu uma mudança de rumo nos destinos de Tavira. Do candidato, ouviu o apelo para que Hugo Soares "seja a ponte entre Tavira e a Assembleia da República e o Governo", a partir de dia 12 de Outubro.