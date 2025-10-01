Hugo Soares desafia José Luís Carneiro a fazer "uma pesquisa e a ver que um T2 custa 2.500 euros de renda" em Lisboa e no Porto

Em Vila Real de Santo António, Hugo Soares contactou com a população e encontrou vários turistas espanhóis na rua, mas também ouviu pedidos para que o Governo ajude os idosos com pensões mais baixas: "Que se unam todos para [ajudar] os pobres e reformados com 300 e tal euros de reforma... Como é que comem? Como é que vão à farmácia?", ouviu o dirigente social-democrata, que respondeu com as medidas já tomadas pelo Executivo para os mais velhos.



Mas foi já num comício em Tavira que Hugo Soares puxou do tema da Habitação. Voltou a defender as recentes medidas do Governo, que contemplam o conceito de "renda moderada" fixada em 2.300 euros, que tem motivado várias críticas da oposição. Desta vez, o secretário-geral do PSD deixou o desafio ao líder do PS, José Luís Carneiro: "Se fizer uma pesquisa num site de imobiliário em Lisboa ou no Porto, vai ver que um T2 custa hoje de renda 2.500 euros", sublinhou.



Hugo Soares manifestou também apoio ao candidato do PSD à Câmara Municipal de Tavira, Dinis Faísca. Num concelho onde o partido perdeu para o PS por pouco mais de 100 votos, nas últimas eleições autárquicas, em 2021, o dirigente social-democrata pediu uma mudança de rumo nos destinos de Tavira. Do candidato, ouviu o apelo para que Hugo Soares "seja a ponte entre Tavira e a Assembleia da República e o Governo", a partir de dia 12 de Outubro.