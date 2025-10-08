João Ferreira (CDU) exige melhores condições na recolha do lixo em Lisboa

Antes de subir a bordo de um camião de recolha de resíduos, que andou pela Baixa e Mouraria, João Ferreira alertou para a falta de meios materiais e humanos de "um serviço fundamental", que é duro, que levanta muitas queixas dos cidadãos e cujos trabalhadores "deviam ser reconhecidos de uma outra forma".

"A resolução do problema passa indiscutivelmente por um reforço de meios, materiais e humanos, que os alivia desde logo. Muitos deles estão pressionados no trabalho que têm de fazer, nos circuitos que têm de fazer, até nas folgas que podem ou não gozar. Isto só se resolve com a contratação de mais profissionais, com melhoria da sua situação material, melhores salários, melhores carreiras", defendeu João Ferreira.

Apesar de ser uma competência do Governo, João Ferreira considerou "absolutamente crucial" uma intervenção da Câmara para eliminar o SIADAP, o sistema de avaliação de desempenho na Administração pública, "que impede as progressões nas carreiras" destes trabalhadores.

"A Câmara Municipal de Lisboa terá de colocar esta questão em cima da mesa. Este é um sistema que não pode ser mais aplicado", disse.

Por outro lado, o candidato defendeu "uma aspiração muito grande e muito antiga" destes trabalhadores, que é "o reconhecimento desta profissão como uma profissão de desgaste rápido", afirmando que será uma das primeiras questões que a CDU colocará em cima da mesa.

O candidato comunista destacou que, ao contrário de outras candidaturas, a CDU está empenhada "em falar de soluções para os problemas da cidade", com "conhecimento de causa, a partir da realidade concreta da cidade".

João Ferreira acusou o PS de tentar esconder "fragilidades próprias" e "convergências com o PSD", quando questionado sobre declarações do líder socialista, José Luís Carneiro, que, sem nomear o PCP, considerou que só não participou na coligação PS/Livre/BE/PAN quem não quis.

"Era expectável que as atenções do PS estivessem mais concentradas no ataque ao PSD do que propriamente à CDU. Mas a verdade é que a realidade é marcada por um conjunto de convergências ineludíveis em aspetos estruturantes da gestão da cidade entre PS e PSD", afirmou.

O circuito de limpeza urbana com o candidato começou depois das 23:00 de terça-feira no Posto de Limpeza da Boavista e recolheu resíduos nas zonas da Baixa e da Moraria, em Lisboa, durante a madrugada.

Contrariando outras propostas dos oponentes, João Ferreira destacou que esta volta "já é feita seis dias por semana" e que nas zonas mais pressionadas "já é feita sete dias por semana", o que não resolve o problema de uma Lisboa com ruas que "estão sujas".

Entre a chiadeira do veículo de recolha, o para arranca e o arrastar de caixotes como todas as noites, os cantoneiros João e Sandro hoje tiveram a experiência de ter um candidato, acompanhado de jornalistas, durante o circuito.

"É sempre bom saberem como é que se faz a remoção, não é?", responderam, quando questionados sobre a atenção que tiveram esta noite.

João está na higiene urbana de Lisboa há um ano e Sandro há três, são das contratações anunciadas pelo presidente Carlos Moedas e, para já, gostam do trabalho.

"Ganho mais e também estou satisfeito, o horário noturno para mim é o ideal, para a minha situação de vida familiar", explicou João, que já trabalhou em muitos sítios e que antes era segurança.

Menos otimista está Paulo, na higiene urbana de Lisboa desde 2004, primeiro como cantoneiro, e agora condutor desde 2012.

Ao volante, Paulo queixa-se da falta de reconhecimento, do desgaste rápido de um trabalho que "é muito físico" e que expõe a condições insalubres, de uma carreira estagnada e de muitas faltas: a falta de pessoal, a falta da atualização de subsídios e a falta do investimento na frota, que tem carros de 20 ou mais anos que às vezes avariam a meio dos circuitos e atrasam o serviço.

"Houve muita gente a ir para a reforma, e a nossa profissão, se formos a ver, é pouco atrativa, porque ganhamos o ordenado mínimo. Eu estou cá há 20 e poucos anos, tenho um escalão acima do ordenado mínimo", afirmou o condutor, que também se queixa do sistema de avaliação, que não permite progredir.

Nestes circuitos, o condutor sai com a viatura de uma oficina nos Olivais, para apanhar e deixar os cantoneiros nos postos de limpeza no início e no fim do trabalho de recolha, para depois ir despejar os resíduos a São João da Talha, antes de regressar à origem para deixar o camião.

O normal, segundo o cantoneiro Sandro, é sair pela meia-noite e terminar o serviço pelas cinco da manhã.

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, concorrem à presidência da Câmara de Lisboa: Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU-PCP/PEV), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN), Tomaz Ponce Dentinho (PPM/PTP) e Luís Mendes (RIR).

Atualmente, o executivo municipal integra sete eleitos da coligação "Novos Tempos" - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, sete eleitos da coligação "Mais Lisboa" - PS/Livre, dois da CDU e um do BE.