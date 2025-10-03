Logo se vê, ou seja, prognósticos...só no fim do jogo!

A entrada em força do Chega nas últimas legislativas no Alentejo, alguns até dizem que foi a pés juntos, explica a incerteza que o diretor do jornal Atual de Beja identifica. Para Justino Engana "nunca em trinta anos a acompanhar autárquicas na região constatei tal situação". Mas não é apenas a expressão eleitoral do Chega que deixa tudo em aberto, em Serpa por exemplo, falta saber qual o desempenho de João Rocha que aparece à frente de um movimento independente. Uma novidade depois de ter liderado a câmara pela CDU durante décadas.



Em Coimbra o PS concorre, pela primeira vez na história, em coligação. E os desentendimentos na escolha dos candidatos em Vila Nova de Poiares, Soure, Condeixa-a-Nova e Montemor-o-Velho, levou à formação de movimentos independentes, mas encabeçados por socialistas. Com o MetroBus a rodar a meio-gás, José Manuel Silva e Ana Abrunhosa trocam argumentos em sentidos diferentes.



Para Fernando Ruas a eleição para um segundo mandato pode afinal não ser um passeio pelo parque…do Fontelo, neste caso. O histórico do PSD que conseguiu uma vitória por quatro mil votos há quatro anos, enfrenta desta vez uma nova realidade política, um PS mais agressivo na campanha, por um lado e por outro, por causa de Hélder Amaral, também histórico do CDS aparecer também como candidato.