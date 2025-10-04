Nuno Melo proclama "direito à opinião", depois das críticas à flotilha humanitária
O comício era autárquico, mas a mensagem foi nacional.
Tudo por causa das críticas à flotilha que levava a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, à Faixa de Gaza.
Ontem, em Mondim de Basto, Nuno Melo classificou a iniciativa de "irresponsável e panfletária". Despiu o fato de Ministro da Defesa e falou enquanto presidente centrista. Voltou a fazê-lo hoje porque, acredita, tem direito a isso.
Acresce que a matéria em causa nem está no acordo que une o partido ao PSD. "O que não é aceitável é que em algum momento se diga: 'bom, o CDS nota-se pouco no governo, e se se nota pouco, já lá foi diluído, qual é a razão de existir?'. Mas, depois, se em algum momento o que o CDS diz contrasta com aquilo que, eventualmente, com toda a legitimidade, o parceiro da coligação possa pensar sobre um tema que não esteja no acordo de coligação, então a conversa é a de que o CDS não é solidário. Meus amigos, nós não podemos perder sempre", defende Nuno Melo.
Para o presidente do CDS-PP, a capacidade de expressar opinião é prova de vida para o partido. E o partido, garante Nuno Melo, faz falta e está cá para ficar.