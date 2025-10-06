Porto Moniz e Funchal. Dois concelhos bem diferentes na Madeira

A poucos dias de se decidir quem irá gerir os municípios nos próximos 4 anos, nas eleições autárquicas, a vida corre tranquila no Porto Moniz, concelho do norte da Ilha da Madeira. Envelhecido, é o menos populoso da região e continua muito ligado à terra. Por isso, quem aqui vive pede uma rede de esgotos, uma central de tratamento de águas, mais estradas agrícolas e gente para trabalhar.Cenário bem diferente, vive-se a sul no Funchal, onde encontramos 41% da população madeirense. No final de 2024, residiam na capital do arquipélago mais de 108 mil pessoas.Imaculado Coração de Maria, Monte, Santa Luzia, Santa Maria Maior, Santo António, São Gonçalo, São Martinho, São Pedro, Sâo Roque e Sé são as 10 freguesias que compõem o município.