Cavani está atrasado mas seguro pelo Benfica

O clube da águia quer fazer a apresentação do jogador com pompa e circunstância no Estádio da Luz. Ora até ao próximo domingo o recinto é “propriedade” da UEFA que gere o espaço para a final da “Champions”.Na prática o estádio só volta a estar na “posse” do clube na próxima segunda-feira. A partir daí estará disponível para o que o Benfica entender.

Detalhes fiscais

A juntar a este entrave, como tem sido noticiado ao pormenor, as partes (jogador e clube) tem aproveitado este compasso de espera para acertar detalhes que se prendem as questões fiscais inerentes ao contrato.Ao contrário não são diferenças que possam existir relativas aos valores e à forma como os encarnados farão o pagamento das exigências do atacante uruguaio de 33 anos que em algum momento motivarão um recuo ou tão pouco a desistência.A parte fiscal obrigar o Benfica a pagar mais a Cavani porque há diferenças entre declarar o pagamento do prémio de assinatura no Uruguai ou em França.O jogador é uruguaio, representou o PSG durante sete anos e tem morada fiscal em Paris e tudo isto representa “nuances” em termos monetários.À margem destas questões sabe-se que o Benfica pagará ao jogador €8 milhões em prémio de assinatura e perto de €10 milhões em salários e prémios relativos a três anos de contrato.

Confirmação está a caminho

Dado indireto prende-se com o facto de o Benfica realizar este ano eleições e o presidente em exercício, Luís Filipe Vieira, se ter empenhado a fundo nesta contratação.As notícias da imprensa especializada sucedem-se diariamente e esta sexta-feira o jornalista Fabrizio Romano escreve nonada que ainda não se soubesse mas reforça o que temos dito: “”.Last details for Edinson Cavani to join Benfica. Contract offered until June 2023 for €10M/season as wage. Good chances to complete the agreement on next week. @SkySport @DiMarzio #Cavani #Benfica #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2020

Também o jornalista italiano Gianluca di Marzio reforça os dados referidos pelo compatriota e revelou ainda que Cavani é esperado em Lisboa já na segunda-feira.





O futebolista continua a gozar os últimos dias de férias e à espera de Luz verde para viajar para Lisboa.