Atrasos no Aeroporto de Lisboa foram reduzidos, mas imagem muito negativa do país ficou, lamenta Confederação do Turismo

Atrasos no Aeroporto de Lisboa foram reduzidos, mas imagem muito negativa do país ficou, lamenta Confederação do Turismo

O Presidente da Confederação do Turismo (CTP), Francisco Calheiros, avisa que a situação das entradas em Portugal pelo Aeroporto de Lisboa está melhor, mas não está resolvida e o impacto na imagem do país foi muito negativo.

Rosário Lira /

Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas

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Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o líder da CTP acusa a UGT de nunca ter querido o acordo sobre legislação do trabalho proposto pelo Governo e discutido em concertação social. 

Francisco Calheiros adianta que a CTP aceita a proposta de alteração da legislação laboral entregue pelo Governo no Parlamento. 

Nesta entrevista, o Presidente da CTP defende que a SATA devia ter estado incluída no pacote de privatização da TAP.

Calheiros avisa que a inflação fez aumentar os preços para o consumidor final em cinco a sete por cento, mas que, apesar da crise no Médio Oriente, o ano para o turismo vai ser tão bom como o do ano passado.

Francisco Calheiros espera que só haja um candidato a ir a votos para a liderança da CTP

Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Inês Pinto Miguel, do Jornal de Negócios.
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