Economia
Conversa Capital
Aumento da inflação é risco acrescido para a concretização do PRR, avisa Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR
O aumento da inflação representa um risco acrescido para a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
O alerta é feito por Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, no programa Conversa Capital da Antena 1 e do Jornal de Negócios.
De acordo com Pedro Dominguinhos, a crise dos combustíveis, resultante do bloqueio do estreito de Ormuz, já está a ter efeitos na escassez de materiais e nos atrasos nas encomendas. O aumento da inflação “vai criar uma pressão adicional”.
Face a esta situação, e a outros problemas que subsistem na concretização dos projetos do PRR, o presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR não descarta a possibilidade de ser necessário fazer uma nova reprogramação do PRR já este mês. “A probabilidade é elevada”. Dá como exemplo o caso do Metro do Porto. Apesar de não ter como missão fiscalizar as situações de fraude, nesta entrevista Pedro Dominguinhos revelou que já detetou quatro ou cinco suspeitas que encaminhou para as entidades competentes. Um desses casos foi o projeto Escola Digital, cujo contrato foi assinado ainda com o Governo do Partido Socialista (PS) e que acabou por sair do PRR, sem que se saiba o que vai acontecer. Com as reprogramações, as metas e marcos passaram de 463 para 378. Destes foram cumpridos 238.
Há projetos que continuam no PRR, mas que não serão executados até 31 de agosto e que não têm uma fonte de financiamento alternativa. É o caso dos cuidados continuados. Pedro Dominguinhos diz que o problema de Portugal não é falta de dinheiro, mas sim nos licenciamentos que atrasam os processos. Chama a atenção de que há investimentos que vão para lá da execução e, esses, segundo Pedro Dominguinhos, devem continuar a ser escrutinados.
No caso do Banco de Fomento, o presidente da Missão de Acompanhamento refere que a instituição já está a trabalhar nesses instrumentos, nomeadamente no que toca aos impactos do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC), do Consolidar e do Venture Capital. A entrevista foi conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Joana Almeida, do Jornal de Negócios.