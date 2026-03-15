CEO da Mota-Engil lamenta "visão miserabilista" nos concursos públicos que parece querer impedir empresas de ganharem dinheiro

ditadura de preços base muito baixos dos concursos para as obras públicas está, segundo Carlos Mota Santos, a atrasar o país porque "estamos sistematicamente a atrasar os investimentos e os projetos que são estruturais para a economia". Dá como exemplo a Alta Velocidade (AV), muito exigente do ponto de vista do preço. primeiro troço da AV vão avançar no segundo semestre e a empresa vai concorrer novamente, em consórcio, com outras empresas portuguesas, ao segundo troço. para as obras públicas está, segundo Carlos Mota Santos, a atrasar o país porque "e". Dá como exemplo a Alta Velocidade (AV), muito exigente do ponto de vista do preço.Segundo Carlos Mota Santos, as obras do, em consórcio, com outras empresas portuguesas, ao segundo troço.

Ainda assim o CEO da empresa líder do setor da engenharia e construção em Portugal, em entrevista ao programa, da Antena 1 e Jornal de Negócios, assume que aNeste contexto de expansão, Carlos Mota Santos admite ainda que a empresa vai voltar a avançar para Espanha e concorrer a concessões rodoviárias. O CEO diz que "".A par da internacionalização, a Mota-Engil vai continuar a apostar no mercado nacional. "", afirma Carlos Mota Santos, apesar de, como refere, não ser o mercado mais fácil nem aquele que mais reconhece a empresa. Lamenta "" que existe nos concursos públicos que





eventualmente" amor à camisola na decisão de avançar para a AV, lamentando simultaneamente que não se valorize o "simbolismo muito grande" e o "orgulho" de ser um consórcio 100 por cento português a arrancar com uma infraestrutura "tão importante". Conversa Capital, o CEO da Mota-Engil, empresa que é a maior acionista da Lusoponte, revela que pretende disputar a próxima concessão das travessias do Tejo que deverá incluir a construção da travessia Chelas-Barreiro e do túnel submerso Algés-Trafaria.

Admite que houve "" amor à camisola na decisão de avançar para a AV, lamentando simultaneamente que não se valorize o "" e o "" de ser um consórcio 100 por cento português a arrancar com uma infraestrutura "".Nesta entrevista ao, o CEO da Mota-Engil, empresa que é a maior acionista da Lusoponte, revela queque deverá incluir a construção da travessia Chelas-Barreiro e do túnel submerso Algés-Trafaria.

quanto mais depressa o Governo decidir lançar este concurso e não esperar por 2030, melhor". Refere que a empresa fará "sempre parte da solução" para "permitir antecipar timings", porque essas obras são vitais para a AV e para o novo aeroporto. uma excelente oportunidade para a fileira da construção". envolvida na recuperação das construções danificadas pelo mau tempo na zona centro. Carlos Mota Santos defende mesmo que, do seu ponto de vista, "". Refere que a empresa fará "" para "", porque essas obras são vitais para a AV e para o novo aeroporto.Sendo que a Mota-Engil também pretende concorrer à construção do novo aeroporto. Carlos Mota Santos considera que será "".A Mota-Engil tem estado, desde o primeiro momento,





Durante 10 dias foram alocadas três equipas de 14 homens (42 no total) para reparações em casas e edifícios públicos. Atualmente já há um enquadramento jurídico para as empreitadas em curso, mas foram feitas algumas obras pro bono.

Sobre a atuação das câmaras diz que tem sido "".se não existir um plano de curto e longo prazo para formar e canalizar imigrantes para o sector. Revela queSobre a revisão da legislação do trabalho considera que as alterações têm de ir no sentido de existir mais flexibilidade e, consequentemente, mais competitividade das empresas. Ainda assim diz: "".Por isso Carlos Mota Santos defende que é preciso dotar o país "" que permitam às empresas criar riqueza e pagar melhor aos seus trabalhadores. Admite que atualmente "".Acrescenta que há falta de grandes empresas e, no contexto europeu,, ao contrário do que se passa com Espanha.que não beneficiam nem a economia nem o país. Para o gestor, a