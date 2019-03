Conversa Capital com Eurico Brilhante Dias

Foto: Antena1

Segundo Eurico Brilhante Dias no topo das intenções de investimento está o sector da mobilidade elétrica, com "uma mão cheia" de operações, que Portugal está a acompanhar, e que quer atrair para o país. São empresas que pretendem instalar fabricas para a produção de componentes e montagem de automóveis. De acordo com o secretário de Estado, são intenções que estão a ser disputadas "arduamente" com outros territórios e que Eurico Brilhante Dias acredita que "no médio prazo será possível ter resultados".



Entre as manifestações de vontade de investimento, e ainda a pensar "a jusante na cadeia de valor do sector automóvel", está também a exploração de lítio. Nesta entrevista Eurico Brilhante Dias disse que há interessados australianos, canadianos e britânicos contudo o governo quer juntar à concessão de exploração, a parte da refinaria, para acrescentar valor no território nacional e criar "centenas de postos de trabalho".



Quanto à saída do Reino Unido da UE, Eurico Brilhante Dias diz que Portugal "não vai garimpar nos despojos do Brexit" mas, ainda assim, "tem conquistado operações na incerteza que é gerada". Prova disso mesmo é o facto de o Reino Unido ter sido em 2018 a primeira fonte de investimento direto estrangeiro, contrariando a tendência dos últimos anos que colocava a Holanda e o Luxemburgo nos primeiros lugares.



Nesta entrevista o secretário de Estado garantiu ainda que Portugal não tem planos para colocar restrições ou para bloquear a entrada de capital estrangeiro, "venha ele de onde vier", desde que cumpra as normas nacionais em matéria de interesses vitais. Alias, em relação ao investimento chinês, Eurico Brilhante Dias lembra que Portugal não pode criar limitações a "quem veio a jogo", quando o pais precisou no tempo da troika.





Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização, a Rosário Lira (Antena1) e Celso Filipe (Jornal de Negócios):