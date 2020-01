Conversa Capital com João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comercio e Serviços de Portugal

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, João Vieira Lopes, o presidente da CCP, diz mesmo que está "muito cético" em relação à viabilidade do acordo, porque definir plafonds de crescimento de forma transversal, é muito difícil. Por outro lado, como a reunião em concertação vai acontecer depois de ter terminado o prazo para a entrega das propostas de alteração do Orçamento do Estado, a discussão do acordo ficará condicionada. Segundo Vieira Lopes, não há margem para negociar um referencial para a subida dos salários, se no debate do OE na especialidade não forem introduzidas medidas, nomeadamente ao nível fiscal, que aumentem a disponibilidade de rendimentos. O presidente da CCP não percebe a pressa do governo em querer negociar um acordo até março, com medidas que afinal só quer aplicar em 2021.Sobre a possibilidade de virem a ser introduzidas alterações no debate na especialidade do OE, João Vieira Lopes diz que é "uma incógnita" porque "este governo tem um problema que é a imprevisibilidade", uma vez que não há acordo com os partidos à esquerda e por isso não se sabe que posição vão tomar. Diz que não está otimista, mas ainda assim, considera que será possível incluir algumas medidas que prevejam benefícios fiscais, ao nível da formação e qualificação.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de João Vieira Lopes a Rosário Lira (Antena1) e Susana Paula (Jornal de Negócios):