Economia
Conversa Capital
Crise internacional: "já há indícios de contenção na implementação dos planos das obras públicas", revela a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas
O presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) não tem dúvidas.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Acrescenta que estão a ser lançados menos concursos.
Nesta entrevista o representante dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas avisa que só daqui a dois ou três anos é que o preço das casas poderá baixar.
Ricardo Gomes adianta ao Conversa Capital que as empresas reduziram o investimento à espera de clarificação das Finanças sobre IVA a 6%.
E revela que a crise no Médio Oriente vai começar a ter impacto dentro de três a seis meses.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Maria João Babo, do Jornal de Negócios.