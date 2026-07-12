Crise internacional: "já há indícios de contenção na implementação dos planos das obras públicas", revela a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

Crise internacional: "já há indícios de contenção na implementação dos planos das obras públicas", revela a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

O presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) não tem dúvidas.

Rosário Lira /

Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas

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Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Ricardo Gomes diz que "já há indícios de contenção na implementação dos planos das obras públicas" e que, de facto, estão a ser lançados menos concursos.

Acrescenta que estão a ser lançados menos concursos.

Nesta entrevista o representante dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas avisa que só daqui a dois ou três anos é que o preço das casas poderá baixar

Ricardo Gomes adianta ao Conversa Capital que as empresas reduziram o investimento à espera de clarificação das Finanças sobre IVA a 6%. 

E revela que a crise no Médio Oriente vai começar a ter impacto dentro de três a seis meses.

Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Maria João Babo, do Jornal de Negócios.

 
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