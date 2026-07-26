Governo contraria recomendação do FMI: IRS jovem mantém-se em 2027

Em entrevista ao programa Conversa Capital da Antena 1 e do Jornal de Negócios, a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, revelou que foram entregues 960 mil declarações, cinco vezes mais do que em 2024, ano em que o número ficou pelas 200 mil.

A secretária de Estado dos Assuntos Fiscais garantiu que os prazos do reembolso vão ser cumpridos, tanto para o IRS jovem como para as restantes liquidações, sendo que os prazos médios de pagamento ". O IRS baixou, mas, por via do número de empregados e do aumento dos salários, a receita do Estado aumentou.No entanto,: uma atualização dos escalões que é automática, uma atualização do mínimo de existência e da dedução especifica que levará a uma redução da carga fiscal.Já no que se refere às empresas,, uma reivindicação muito antiga dos empresários. Já quanto aos impactos da redução do IRC, Cláudia Reis Duarte não consegue quantificar o impacto no investimento, mas revelou que a matéria coletável aumentou, "".Nesta entrevista aoa secretária de Estado dos Assuntos Fiscais não conseguiu quantificar o impacto na receita do estado do mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), mas falou de um".Adiantou ainda que "e".Sobre a aprovação da Reforma da Justiça Administrativa e Fiscal esta semana em Conselho de ministros, a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais lembrou que o seu ministérioneste processo.