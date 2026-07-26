Economia
Conversa Capital
Governo contraria recomendação do FMI: IRS jovem mantém-se em 2027
Apesar da recomendação do Fundo Monetário Internacional (FMI), o IRS jovem vai manter-se no próximo ano. A entrega de declarações ao abrigo do regime, com o alargamento da medida a mais beneficiários, quase quintuplicou.
Imagem e edição de vídeo: Pedro Chitas
Em entrevista ao programa Conversa Capital da Antena 1 e do Jornal de Negócios, a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, revelou que foram entregues 960 mil declarações, cinco vezes mais do que em 2024, ano em que o número ficou pelas 200 mil.
A secretária de Estado dos Assuntos Fiscais garantiu que os prazos do reembolso vão ser cumpridos, tanto para o IRS jovem como para as restantes liquidações, sendo que os prazos médios de pagamento "até diminuíram ligeiramente face ao ano passado". O IRS baixou, mas, por via do número de empregados e do aumento dos salários, a receita do Estado aumentou.O compromisso de baixar o IRS até ao final da legislatura até dois mil milhões de euros mantém-se. No entanto, para o próximo ano, o que está previsto é o mesmo que aconteceu este ano: uma atualização dos escalões que é automática, uma atualização do mínimo de existência e da dedução especifica que levará a uma redução da carga fiscal. Já no que se refere às empresas, ainda não será no próximo ano que serão feitas alterações à derrama, uma reivindicação muito antiga dos empresários. Já quanto aos impactos da redução do IRC, Cláudia Reis Duarte não consegue quantificar o impacto no investimento, mas revelou que a matéria coletável aumentou, "sinal de crescimento económico manifesto". Nesta entrevista ao Conversa Capital a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais não conseguiu quantificar o impacto na receita do estado do mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), mas falou de um "impacto muito grande". Adiantou ainda que "este mecanismo extraordinário vai manter-se enquanto for necessário. Não está em cima da mesa retirá-lo". Sobre a aprovação da Reforma da Justiça Administrativa e Fiscal esta semana em Conselho de ministros, a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais lembrou que o seu ministério tem em preparação a Reforma da Justiça Tributária que vai trazer mais simplificação e mais garantias aos contribuintes neste processo.
Pretende-se, segundo esclareceu, "diminuir o contencioso", através de uma clarificação dos prazos e dos procedimentos para cada situação. Claúdia Reis Duarte revelou que, após consulta pública, o diploma vai entrar no Parlamento. Também até ao final do ano, o Governo quer fazer chegar ao Parlamento o novo Regime Geral das Taxas da Administração Pública que vai também incluir as contribuições financeiras, no qual consta o adicional sobre a banca.
Contudo, isto não significa que no próximo Orçamento do Estado (OE) haja alterações em relação às contribuições extraordinárias que existem em vários sectores. Essas, segundo Claúdia Reis Duarte, serão sujeitas à ponderação anual como sempre acontece antes do OE. Questionada sobre se existe algum procedimento de inspeção tributária dirigido ao ministro da Administração Interna ou à sua mulher, a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais lembrou que nessa qualidade não sabe nem tem de saber que procedimentos são abertos pela Autoridade Tributária (AT): "não sei e é bom que não saiba". Ainda assim espera que a AT "cumpra sempre a lei". Em relação, a Mário Campos, o novo Diretor Geral da Autoridade Tributária das Finanças, que assume funções na próxima semana, a secretária de Estado espera visão estratégica e cumprimento da lei. O novo Diretor vai contar com um quadro de pessoal mais reduzido. Nos próximos três anos vão entrar 1250 trabalhadores o que corresponde a metade dos que vão sair por efeito das reformas. Número que será compensado com a introdução da Inteligência Artificial. Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.