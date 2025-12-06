Greve geral. Empresas de distribuição não esperam "perturbação significativa" nem "fecho de lojas ou perturbações maiores"

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) não espera que a greve geral, marcada para dia 11 de dezembro, venha a ter impactos significativos no sector, tanto no retalho alimentar como no não alimentar.