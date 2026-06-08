Economia
Conversa Capital
IRS: processo de reembolsos está parado. Bastonária dos Contabilistas revela que há milhares de declarações por liquidar
O processo de reembolsos do IRS praticamente parou. Há milhares de declarações por liquidar, revela a Bastonária da Ordem dos Contabilistas.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Nesta entrevista a representante dos contabilistas considera o pacote fiscal para a habitação positivo, mas defende que não é "um milagre" e tem muitos "ses".
Na opinião de Paula Franco o reinvestimento das mais-valias em casas que se destinam a arrendamento é a medida mais eficaz, no entanto considera que o Governo podia ter ido mais longe.
A Bastonária defende ainda que a reforma fiscal ainda não está a produzir resultados.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.