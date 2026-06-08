IRS: processo de reembolsos está parado. Bastonária dos Contabilistas revela que há milhares de declarações por liquidar

Ao programa, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Paula Franco explica que inicialmente, para as declarações automáticas, os reembolsos foram rápidos, mas agora oNesta entrevista a representante dos contabilistas considera o pacote fiscal para a habitação positivo, mas defende queNa opinião de Paula Franco o, no entanto considera que o Governo podia ter ido mais longe.

A Bastonária defende ainda que a reforma fiscal ainda não está a produzir resultados.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.