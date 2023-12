Luís Amado em entrevista: Instabilidade política não vai abalar o país

"Portugal não é um problema"





O antigo ministro lembra que as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento vão mudar e que praticamente metade dos países da zona euro está em défice excessivo, o que não acontece em Portugal. Isto significa que, ao contrário de outros, não será necessário aumentar impostos e até poderá ser possível assistir-se a um alívio fiscal desde que haja crescimento e uma política mais agressiva de corte de custos.

mesmo estando afastado da política, vê toda a situação que levou a eleições antecipadas como uma "precipitação". Luís Amado acredita que o PS tem condições para ganhar as eleições e,".

Segundo o ex. ministro a partir do segundo semestre de 2024, as taxas de juro podem começar a descer. Considera que se não houver "nenhum cisne negro" e se os Estados Unidos continuarem a baixar as taxas de juro e os mercados a pressionar será "inevitável" e o Banco Central Europeu terá mesmo de começar a baixar a taxa de juro.





Acabou-se o "dividendo da paz", adianta.

Luís Amado diz que o mundo vive "a maior crise geopolítica de sempre", um momento "horrível" a que as lideranças mundiais conduziram e que só o dissuasor nuclear está a evitar uma guerra mundial. Luís Amado adianta que em termos gerais, na Europa, em 2024, haverá um crescimento débil e uma recessão técnica e, mais do que isso, um risco de estagnação prolongada em parte motivado pelo esforço de guerra.adianta.Luís Amado diz quea que as lideranças mundiais conduziram e que só o dissuasor nuclear está a evitar uma guerra mundial.





Entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Joana Almeida (Jornal de Negócios)

Luís Amado acrescenta que ter feito o trabalho de casa foi fundamental e terá frutos quando as regras do Pacto de Estabilidade se alterarem.