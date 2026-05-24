Novo regime de contratação de tarefeiros para SNS "é corajoso e vai no sentido correto", mas solução não é ter "tarefeiros zero"

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena1 e do Jornal de Negócios, Rui Diniz lembra que a atividade na saúde tem picos que têm de ser geridos e acomodados com recursos que não estão alocados em permanência.

Mais do que médicos, Rui Diniz considera que oe diz mesmo que, neste momento, com o aumento dos salários e a abertura de vagas em centros de saúde, onde não há trabalho por turnos, faz com que o SNS se torne "".O CEO da CUF considera que a forma como se aborda o SNS é muitas vezes "", mas o SNS precisa sobretudo de gestão e esta componente não é valorizada. "", refere Rui Diniz.Considera que a evolução dos custos tem sido "" e que é uma área onde ainda não vê as alterações necessárias. Lembra queAinda assim, o CEO da CUF aponta como positiva a redução dos acessos à urgência e o maior acesso aos cuidados primários, bem como a concentração das urgências de obstetrícia que, do seu ponto de vista, até podia ser estendido a outras. Considera que são "".Sobre a concentração de recursos para uma melhor gestão dá como exemplo os vários centros de cirurgia cardíaca que existem em Lisboa que poderiam ter "a".O CEO da CUF diz que continuamAcredita que a mudança do SIGIC (o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia) para o SINACC (o Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias)Feitas as contas,(com 21 por cento), bem como dos seguros (com 60 por cento) e dos privados (com 15 por cento).Rui Diniz admite que ospara incorporar a inflação e o aumento dos salários.A guerra e os seus impactos também são tema de preocupação. A CUFpara fixar o preço, antes dos aumentos do fornecedor e até para acautelar uma eventual escassez.Nesta entrevista, Rui Diniz revelou que a CUF, que durante 25 anos assumiu Parcerias Público Privadas (PPP) em vários hospitais do país,. "".O CEO da CUF chama a atenção para a complexidade da estrutura das PPP que vão entrar no mercado porque, tratando-se de Unidades Locais de Saúde (ULS), oEntrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.