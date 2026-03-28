"Ou Governo dá mais dinheiro às empresas, ou empresas, a prazo, vão ter que reduzir serviço ou deixar de o prestar", avisa a ANTROP

A ANTROP (Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros) deixa ficar o aviso: se nada mais for feito, para além da redução de 10 cêntimos no gasóleo profissional, as empresas de transportes públicos, a prazo, podem ter de reduzir o serviço.