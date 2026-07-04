Economia
Conversa Capital
Pico da inflação pode chegar aos 3% ou 3,5%, estima Ricardo Reis, economista e professor da London School of Economics
Ricardo Reis, que participou no Fórum do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, estima que o pico da inflação vá até aos 3 por cento ou aos 3,5%.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o economista e professor da London School of Economics, entende por isso que o BCE "tomou a decisão certa" ao aumentar, desde já, as taxas de juro.
Ricardo Reis, que chegou a ser apontado como escolha para a liderança do Banco de Portugal, considera que as notícias têm sido animadoras porque o aumento dos preços tem sido moderado e transitório.
Isto significa, segundo adianta, que a perspetiva de uma grande subida das taxas de juro que existia hoje em dia já não seja assim, podendo ser mais atenuada.Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Paulo Ribeiro Pinto, do Jornal de Negócios.