Pico da inflação pode chegar aos 3% ou 3,5%, estima Ricardo Reis, economista e professor da London School of Economics

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o economista e professor da London School of Economics, entende por isso que o BCE "tomou a decisão certa" ao aumentar, desde já, as taxas de juro.





Ricardo Reis, que chegou a ser apontado como escolha para a liderança do Banco de Portugal, considera que as notícias têm sido animadoras porque o aumento dos preços tem sido moderado e transitório.



