Portugal não deve "apostar no défice público" e deve estar atento à dívida americana, recomenda economista Ricardo Reis

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o economista e professor da London School of Economics, defende que o país deve estar atento à dívida americana e que, face aos impactos negativos, Portugal deve continua a ser "um porto de abrigo"







O economista, que chegou a ser apontado como Governador do Banco de Portugal, assegura que a





Ricardo Reis estima que o pico da inflação possa chegar até aos três por cento ou 3,5 por cento.





O docente de economia em Londres defende que é importante dar continuidade, no próximo Orçamento do Estado, à descida do IRC e do IRS, mas sem comprometer as contas públicas.





E nesta entrevista afirma que é preciso reverter a estagnação económica e dar um sentido de "urgência maior" às reforma.





A entrevista ao programa Conversa Capital foi conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Paulo Ribeiro Pinto, do Jornal de Negócios.