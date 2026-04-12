Portugueses cortam na despesa com jogo por causa da guerra. Santa Casa regista quebra de 40 milhões de euros

Portugueses cortam na despesa com jogo por causa da guerra. Santa Casa regista quebra de 40 milhões de euros

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) admite que a instituição sofreu uma quebra de 40 milhões de euros porque os portugueses cortaram na despesa com o jogo.

Rosário Lira /

Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas

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Ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Paulo Sousa adianta que o Placard e a Lotaria foram a exceção.

Nesta entrevista o Provedor revela que a SCML vai ter um novo jogo e mais 400 mediadores. Paulo Sousa garante ainda que o preço das apostas não vai aumentar.

A SCML vai disponibilizar 170 camas para internamentos sociais e está a criar residências para doentes mentais.

E de acordo com o Provedor, a SCML contribuiu com 100 fogos para o programa Arrendar e Subarrendar da Câmara Municipal de Lisboa e continua disponível para ajudar a autarquia.

Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.
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