Portugueses cortam na despesa com jogo por causa da guerra. Santa Casa regista quebra de 40 milhões de euros

Ao programa, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Paulo Sousa adianta que o





Nesta entrevista o Provedor revela que a SCML vai ter um novo jogo e mais 400 mediadores. Paulo Sousa garante ainda que o preço das apostas não vai aumentar.



A SCML vai disponibilizar

E de acordo com o Provedor, a SCML contribuiu com 100 fogos para o programa Arrendar e Subarrendar da Câmara Municipal de Lisboa e continua disponível para ajudar a autarquia.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.

