Economia
Conversa Capital
Portugueses cortam na despesa com jogo por causa da guerra. Santa Casa regista quebra de 40 milhões de euros
O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) admite que a instituição sofreu uma quebra de 40 milhões de euros porque os portugueses cortaram na despesa com o jogo.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Nesta entrevista o Provedor revela que a SCML vai ter um novo jogo e mais 400 mediadores. Paulo Sousa garante ainda que o preço das apostas não vai aumentar.
A SCML vai disponibilizar 170 camas para internamentos sociais e está a criar residências para doentes mentais.
E de acordo com o Provedor, a SCML contribuiu com 100 fogos para o programa Arrendar e Subarrendar da Câmara Municipal de Lisboa e continua disponível para ajudar a autarquia.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.